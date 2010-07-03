"Пушкин-Фест" привезет в сад "Эрмитаж" спектакли, квесты и мастер-классы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

"Пушкин-Фест" открывает новый сезон, посвященный 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

С 6 по 9 июня гостей ждут спектакли и концерты не только на Основной сцене и в Зеркальном фойе Новой Оперы, но и на открытых площадках сада "Эрмитаж", исторически являющегося местом развлечения и ареной культурной жизни Москвы.

Идея фестиваля – погружение не только в творчество Пушкина, но и в мир поэта в широком смысле слова, в музыкально-поэтическую атмосферу пушкинского времени. Вот почему "Пушкин-Фест" объединяет события академической музыки (оперы, вечера с симфоническим оркестром и не только) и концерты на открытом воздухе, образовательные интерактивные программы для детей и взрослых, перформансы, мастер-классы для взрослых и детей.

Центральные события "академической" части фестиваля пройдут на площадках Новой Оперы.

6 июня, в день рождения Пушкина, фестиваль откроется представлением оперы "Евгений Онегин" П. И. Чайковского в авторской редакции основателя театра Е. В. Колобова. Легендарный спектакль живет на сцене театра более 20 лет, за это время через него прошли поколения артистов и слушателей. Участвуют солисты, хор и оркестр Новой Оперы. Дирижер – лауреат премии "Золотая маска" Андрей Лебедев. Начало в 19:00.

7 июня Новая Опера представит московскую премьеру сценической редакции оперы Константина Боярского "Пушкин". Мировая премьера концертного исполнения прошла 4 февраля 2017 года в рамках Крещенского фестиваля в Новой Опере, мировая премьера сценической версии Игоря Ушакова – 11 и 12 июля 2018-го в Grange Park Opera (Великобритания).

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Опера повествует о драматических страницах жизни поэта и его смерти. Ее создатели глубоко связаны с русской культурой. Композитор Константин Боярский родился и провел детство в Москве, в настоящее время живет и работает в Великобритании. Автор оригинального английского либретто Марита Филлипс – прапраправнучка трех главных персонажей оперы: Александра Пушкина, его жены Натальи и императора Николая I. В 1999 году она возглавляла Британский комитет по случаю празднования 200-летия Пушкина, в рамках которого в Великобритании было проведено более двухсот мероприятий. Дирижер-постановщик – главный приглашенный дирижер Новой Оперы, лауреат премии "Золотая маска" Ян Латам-Кениг.

8 июня в Зеркальном фойе театра пройдет концерт романсов Константина Боярского. Участвуют артисты театра. Начало в 14:00. 8 июня на Основной сцене театра пройдет концерт "Солнечный мир А. С. Пушкина" с участием Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова, оперных артистов. Звезда вечера – знаменитый актер, чтец, заслуженный артист России Павел Любимцев. Начало в 19:00.

В выходные, 8 и 9 июня, с 12:00 до 22:00, площадкой фестиваля станет сад "Эрмитаж". В разных уголках сада будут работать точки-станции: Большая сцена (в районе Ракушки), Малая сцена (напротив главного входа, неподалеку от фуд-корта), Сцена Бардов (у декорационных ворот), беседки по обе стороны театра Новая Опера. Взрослых и детей ждет настоящее погружение в пушкинскую эпоху – с ожившими героями сказок, поэтических и прозаических сочинений, историческими реконструкциями, мастер-классами, играми, квестами, театральными спектаклями на открытом воздухе, состязаниями бардовской песни, фехтовальными турнирами ("Театр V") и многим другим.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Главные события программы open-air (на открытом воздухе) 8 июня:

– 12:00–14:00, Большая сцена. Опера "Руслан и Людмила" (спектакль театра Новая Опера);

– 15:00–17:00. Музыкально-поэтическое представление "Евгений Онегин". Еще один вариант прочтения пушкинского романа в стихах. Музыкальный материал – гениальная, но, к сожалению, малоизвестная музыка Сергея Прокофьева к драматическому спектаклю "Евгений Онегин". Спектакль Камерного театра Александра Таирова создавался к 100-летию со дня гибели Пушкина (1937 год), однако так и не увидел сцены. В представлении участвуют симфонический оркестр Новой Оперы и чтец – знаменитый актер театра и кино, заслуженный артист России Дмитрий Дюжев.

В программе также участвует весьма необычная труппа – Камерный оперный театр-содружество "Гомер". Это единственный камерный оперный театр нашей страны, в котором бок о бок работают зрячие и незрячие артисты. В художественном творчестве коллектив воплощает важнейшую социальную идею инклюзивности. 8 июня театр "Гомер" представит оперу "Моцарт и Сальери" Н. А. Римского-Корсакова, а также фрагменты оперы "Алеко" С. В. Рахманинова.

9 июня свои версии спектаклей на открытом воздухе покажут сразу несколько московских театров. Среди них – Театр "Сфера", Электротеатр "Станиславский", Театр публицистики, Театр "Бенефис", Театр-школа Олега Буданкова, Театр исторической реконструкции. С двумя литературно-музыкальными программами для детей ("Сказка о царе Салтане" и "Любимые сказки А. С. Пушкина") выступит Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н. П. Осипова; в этих программах участвует чтец, народный артист России Виктор Никитин.