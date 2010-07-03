Международный фестиваль "Интермузей-2019" стартовал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столице стартовал международный фестиваль "Интермузей-2019", сообщает Агентство "Москва".
В этом году фестиваль проходит в Центральном выставочном зале "Манеж".
"Это праздник, настоящий праздник музейного единения, праздник для всех людей, которые не представляют свою жизнь без музеев, праздник, аналогов которому нет в мире. Мы вернулись в "Манеж" с "Интермузеем" и сделали несколько новых акцентов – это очевидный разворот в регионы", – заявила заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.
По ее словам, в фестивале участвуют 50 новых музеев из 22 регионов.
"Интермузей-2019" проходит с 30 мая по 2 июня. Его структура традиционно включает экспозиционную часть, деловую и культурную программы, а также конкурс для музеев-участников. Это единственный в мире международный фестиваль профессиональных музейщиков со всего мира.
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