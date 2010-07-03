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15:22

Музей русского зарубежья открылся в центре столицы

город культура

15:22

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Таганском районе столицы открылся Музей русского зарубежья, расположенный в Доме русского зарубежья имени Солженицына.

Руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, выступая на открытии учреждения, отметил, что в Доме русского зарубежья имени Солженицына коллекция насчитывает 250 тысяч экспонатов, а также 350 личных фондов.

"Сегодня мы с вами открываем готовый музей с оборудованием, с экспозицией, со всеми необходимыми возможностями для его полноценного существования", – приводит слова Кибовского Агентство "Москва".

По его словам, в текущем году в музее ожидаются около 100 тысяч посетителей.

Постоянная экспозиция Музея русского зарубежья располагается на двух этажах нового четырехэтажного здания.

Дом русского зарубежья, названный в честь писателя Александра Солженицына, находится в Таганском районе на Нижней Радищевской улице. Деятельность музейного комплекса посвящена историческому феномену русского зарубежья, а также развитию отношений и укреплению связей с соотечественниками за рубежом.

Вход на экспозиции можно оплатить транспортной картой "Тройка", которую нужно лишь приложить к считывателю, расположенному в кассе. С ее баланса спишется сумма, равная стоимости билета. При этом на счету билета "Кошелек" должно быть достаточно средств, чтобы оплатить билет.

Первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов ранее сообщил, что список сервисов, которые можно оплатить "Тройкой", только растет. Он напомнил, что жители столицы могут своей транспортной картой оплатить входной билет в 45 музеев и выставочных залов.

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город культура

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