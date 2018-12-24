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15:15

Музей-квартира Солженицына открылся в центре Москвы

культура

15:15

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Фото: портал Москва 24/Виктория Виатрис

Церемония открытия музея-квартиры писателя Александра Солженицына 24 декабря состоялась в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В мероприятии участвовали вдова литератора Наталья Солженицына, глава столичного департамента культуры Александр Кибовский и заместитель мэра города Наталья Сергунина.

"Считаю, что этот музей будет крайне востребованным. Посетители музея-квартиры более глубоко и с большим интересом отнесутся к творчеству, которое было создано за тот период времени", – отметила Наталья Сергунина.

Музей расположился на Тверской улице, в квартире, где писатель был арестован 12 февраля 1974 года. Экспозиция расскажет посетителям о жизни и творчестве Солженицына. Все пространство разделено на тематические секции: "Кухня Солженицыных", "Нобелиана", "Арест", "Работа над "Красным колесом"", "Фотолаборатория 1970-х годов" и "Кабинет Солженицына 1990-х годов".

11 декабря, в день столетия со дня рождения Александра Солженицына, в Москве открыли памятник писателю. В церемонии участвовали Владимир Путин и Сергей Собянин. Президент РФ назвал Солженицына выдающимся писателем, мыслителем, фронтовиком и истинным патриотом России.

культура

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