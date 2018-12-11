Путин и Собянин открыли памятник Солженицыну

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли памятник лауреату Нобелевской премии по литературе Александру Солженицыну в день его 100-летия, сообщает Агентство "Москва".

На церемонии открытия монумента президент назвал Солженицына выдающимся писателем, мыслителем, фронтовиком и истинным патриотом России.

Путин подчеркнул, что 100-летие писателя является поводом вновь обратить внимание на его литературное наследие. Причем к этой дате приурочено много мероприятий по всей стране. На открытии присутствовала семья писателя: вдова Наталия Солженицына и его сыновья.

Памятник писателю установили на улице Александра Солженицына между домами 11 и 13. Солженицын изображен в зрелом возрасте, он стоит с заложенными за спину руками.

Автором монумента стал коллектив скульпторов под руководством народного художника России Андрея Ковальчука. Работы по проектированию и изготовлению скульптурной части и постамента монумента велись за счет средств представительства Русского благотворительного фонда Солженицына.

Вокруг монумента создана комфортная общественная среда – установлены фонари, скамейки, высажены зеленые насаждения. Также на прилегающей к монументу территории установили детскую площадку.

100-летие со дня рождения Александра Солженицына отмечают 11 декабря. На протяжении всей жизни он выступал против коммунистических идей, политического строя СССР и политики его властей.

Широкую известность лауреат Нобелевской премии по литературе получил как автор художественных и публицистических произведений.