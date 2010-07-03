В Дом русского зарубежья пропустят по "Тройке"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Транспортной картой "Тройка" теперь можно оплатить вход в Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына и Музей международного нумизматического клуба, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Проездной билет нужно лишь приложить к считывателю, расположенному в кассе. С ее баланса спишется сумма, равная стоимости билета. При этом на счету билета "Кошелек" должно быть достаточно средств, чтобы оплатить билет.

Как отметил первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, список сервисов, которые можно оплатить "Тройкой", только растет. Он напомнил, что жители столицы могут своей транспортной картой оплатить входной билет в 45 музеев и выставочных залов.

Помимо этого, для оплаты "Тройкой" доступно более 50 городских сервисов. К примеру, с ее помощью можно рассчитаться за проезд на канатной дороге от "Лужников" до Воробьевых гор или вход на катки. Благодаря этому, москвичам и гостям столицы не нужно каждый день носить с собой банковскую карту и наличные средства.