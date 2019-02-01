Собянин рассказал о расписании столичных фестивалей в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин рассказал о предварительном расписании столичных фестивалей в 2019 году. Об этом он написал на своем личном сайте.

В частности, ожидается, что "Московская масленица" пройдет с 1 по 10 марта, "Крымская весна" – с 16 по 18 марта, "Пасхальный дар" – с 25 апреля по 5 мая, "Московская Весна A Cappella" – с 1 по 12 мая, а "Рыбная неделя в Москве" – с 24 мая по 2 июня.

Фестиваль "Времена и Эпохи" запланирован на 7–16 июня, День России пройдет 12 июня, "Цветочный Джем" – с 23 августа по 8 сентября, День города отметят с 7 по 8 сентября. "Золотая осень" пройдет с 4 по 13 октября, День народного единства – со 2 по 4 ноября и "Путешествие в Рождество" – с 13 декабря 2019 года по 12 января 2020 года.

По словам мэра, грустно было провожать фестиваль "Путешествие в Рождество" в этом году. Он напомнил, что целый месяц на улицах и площадях Москвы царила удивительная атмосфера.

"В таком большом городе как наш, всегда должна быть возможность использовать свободный денек, чтобы куда-нибудь сходить, отдохнуть, развлечься. И фестивальные площадки – одно из самых доступных и демократичных мест. Особенно если они находятся недалеко от дома", – подчеркнул он.

Собянин добавил, что власти стараются в этом году сделать все еще лучше и интереснее. "Для меня это важный проект. На мой взгляд, общение горожан на праздничных улицах и площадях создает дружелюбную и гостеприимную атмосферу, чего порой не хватает в нашем большом городе", – заключил мэр.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Путешествие в Рождество", который проходил в столице с 14 декабря 2018 года по 13 января 2019 года, стал рекордным по посещаемости. Гостями мероприятий на 78 праздничных площадках стали 18,6 миллиона человек – на 10% больше, чем в прошлом году.

С 31 декабря по 2 января новогодние гулянья на пешеходной Тверской, Красной площади и в парке "Зарядье" посетили более трех миллионов человек. Они смотрели спектакли и концерты, участвовали в мастер-классах и спортивных конкурсах, катались с ледяных горок и на коньках. Праздничной атмосферой смогли насладиться не только москвичи, но и пять миллионов туристов из других регионов России и зарубежных стран.

За три дня – с 31 декабря по 2 января – на Тверской улице провели почти 900 мастер-классов, а также представили более 450 спортивно-анимационных программ и 472 уличных спектакля при участии артистов из Нидерландов, Германии, Великобритании, Франции и Австрии. Около одного миллиона зрителей собрали выступления цирковых артисток на "люстрах" и канатоходцев.