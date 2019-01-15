Шестой фестиваль "Путешествие в Рождество" стал рекордным по посещаемости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Фестиваль "Путешествие в Рождество", который проходил в столице с 14 декабря 2018 года по 13 января 2019 года, стал рекордным по посещаемости. Гостями мероприятий на 78 праздничных площадках стали 18,6 миллиона человек – на 10% больше, чем в прошлом году. Об итогах фестиваля доложил глава городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк на заседании президиума правительства Москвы.

Отмечается, что с 31 декабря по 2 января новогодних гуляния на пешеходной Тверской, Красной площади и в парке "Зарядье" посетили более трех миллионов человек. Они смотрели спектакли и концерты, участвовали в мастер-классах и спортивных конкурсах, катались с ледяных горок и на коньках. Праздничной атмосферой смогли насладиться не только москвичи, но и пять миллионов туристов из других регионов России и зарубежных стран.

Главной темой "Путешествия в Рождество" в этом сезоне стал театр. "Ледовые театры" в Новопушкинском сквере и на катке на Красной площади показали 79 балетов на льду, в том числе "Щелкунчик", "Белоснежка", "Чиполлино", "Царевна-Лягушка". 1,4 миллиона человек посетили выступления творческих коллективов на уличных сценах и площадках фестиваля. Они увидели яркие уличные шоу российских и зарубежных театров в рамках проекта "Золотая Маска", встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой.

За три дня – с 31 декабря по 2 января – на Тверской улице провели почти 900 мастер-классов, а также представили более 450 спортивно-анимационных программ и 472 уличных спектакля при участии артистов из Нидерландов, Германии, Великобритании, Франции и Австрии. Около 1 миллиона зрителей собрали выступления цирковых артисток на "люстрах" и канатоходцев.

В спортивных состязаниях и мастер-классах свои силы попробовали почти 30 тысяч гостей. Местом веселых ледовых сражений стала площадка для игры в хоккей, оформленная в стиле мультфильма "Шайбу! Шайбу!!". Около 2,4 тысячи начинающих сноубордистов посетили занятия в детском сноуборд-парке. Еще 1,2 тысячи юных гостей получили возможность покататься на велосипедах, самокатах и беговелах на памп-треке. Хождением по канату ("слеклайн") заинтересовались более 20 тысяч посетителей всех возрастов, а четыре тысячи человек пожелали освоить азы керлинга. Однако самый масштабный спортивный объект работал на Моховой улице: на "Сноуборд Биг Эйр Трамплине" прошли захватывающие выступления профессиональных спортсменов.

Новыми точками на карте фестиваля стали окружные площадки. Они были открыты в жилых районах столицы: на Городецкой улице в Новокосине, на бульваре Дмитрия Донского в Северном Бутове, на Митинской улице в Митине, а также на Ореховом бульваре в Зябликове и на площади Славы в Кузьминках. На новых окружных площадках развернулась бойкая ярмарочная торговля. На ярмарках москвичи купили себе или в подарок более 80 тысяч сувениров. На продуктовых прилавках активным спросом пользовались сладости и рождественские напитки.

В рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" для взрослых и юных посетителей подготовили кулинарные и творческие мастер-классы на любой вкус. Научиться готовить традиционные рождественские угощения России и Европы гости могли под руководством профессиональных поваров, а на творческих занятиях мастерили украшения для дома и театральные декорации. Необычные "исторические" мастер-классы прошли на Манежной площади, Городецкой и Профсоюзной улицах, на Ореховом бульваре и бульваре Дмитрия Донского. Там реконструкторы показывали, как играть на электромузыкальном инструменте "терменвокс", изготавливать "средневековые" игрушки из соломы или сражаться на шпагах. Для интересующихся историей Москвы провели бесплатные экскурсии на русском, английском и китайском языках. В 33 двухчасовых прогулках приняли участие более 1,7 тысячи москвичей и туристов. Также большой популярностью пользовался традиционный рождественский квест "Сказочное путешествие".

Участники фестиваля подарили новогоднее настроение пациентам Детской городской клинической больницы имени Филатова. Там состоялись творческие мастер-классы и праздничный утренник, который посетили примерно 90 человек.

На фестивальных площадках также можно было отправить бесплатную открытку родным или Деду Морозу. Около 50 тысяч писем и 40 тысяч "театральных открыток" от проекта "Золотая Маска" в городе" отправились по почте в разные города России. А с Тверской площади юные посетители направили Деду Морозу в Великий Устюг

еще около девяти тысяч писем.

Журналисты и блогеры со всего мира высоко оценили шестой фестиваль "Путешествие в Рождество". В частности, нарядное оформление фестивальных площадок получило восторженные отзывы в одном из самых популярных Instagram-блогов для любителей путешествий @wonderful_places, насчитывающем 11,7 миллиона подписчиков.