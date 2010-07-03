Мероприятия ко Дню защиты детей и Году театра пройдут на фестивале "Красная площадь"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей и Году театра в России, пройдут в столице на книжном фестивале "Красная площадь", сообщил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

"На фестивале мы уделим повышенное внимание детской литературе, потому что фестиваль стартует в День защиты детей. Еще, учитывая, что у нас в этом году отмечается Год театра, мы проведем на нашем стенде около 15 спектаклей, посвященных произведениям писателей, поэтому всех приглашаю прийти", – приводит слова Кибовского Агентство "Москва".

По его словам, на фестивале москвичи смогут увидеть книги из других регионов, малого тиража, а также авторские книги и те, которые имеют некоммерческую тематику.

Фестиваль "Красная площадь" будет проходить в столице с 1 по 6 июня. Для гостей подготовили мероприятия, связанные с 250-летием Ивана Крылова, 220-летием Александра Пушкина, 210-летием Николая Гоголя и 100-летием Даниила Гранина.

Книжные ряды и шатры развернутся на Красной площади. Там же пройдет около 750 событий, среди них более 190 познавательных мероприятий для детей.

В прошлом году на фестивале были представлены около 50 российских регионов, среди которых Ставропольский и Камчатский край, Крым и Сахалинская область. Также проходили встречи с писателями и поэтами, открытые чтения. Издательства представили новые книги. Театры и музыкальные коллективы показали различные постановки и программы.