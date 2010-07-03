Мероприятия ко Дню защиты детей и Году театра пройдут на фестивале "Красная площадь"

Мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей и Году театра в России, пройдут в столице на книжном фестивале "Красная площадь", сообщил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
"На фестивале мы уделим повышенное внимание детской литературе, потому что фестиваль стартует в День защиты детей. Еще, учитывая, что у нас в этом году отмечается Год театра, мы проведем на нашем стенде около 15 спектаклей, посвященных произведениям писателей, поэтому всех приглашаю прийти", – приводит слова Кибовского Агентство "Москва".
По его словам, на фестивале москвичи смогут увидеть книги из других регионов, малого тиража, а также авторские книги и те, которые имеют некоммерческую тематику.
Фестиваль "Красная площадь" будет проходить в столице с 1 по 6 июня. Для гостей подготовили мероприятия, связанные с 250-летием Ивана Крылова, 220-летием Александра Пушкина, 210-летием Николая Гоголя и 100-летием Даниила Гранина.
Книжные ряды и шатры развернутся на Красной площади. Там же пройдет около 750 событий, среди них более 190 познавательных мероприятий для детей.
В прошлом году на фестивале были представлены около 50 российских регионов, среди которых Ставропольский и Камчатский край, Крым и Сахалинская область. Также проходили встречи с писателями и поэтами, открытые чтения. Издательства представили новые книги. Театры и музыкальные коллективы показали различные постановки и программы.
"Мосгорсправка": книжный фестиваль "Красная площадь"
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.