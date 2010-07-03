Уникальные экспозиции откроются в 4 музеях в рамках фестиваля "Времена и эпохи"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Исторический фестиваль "Времена и Эпохи" пройдет на 40 площадках в столице с 7 по 16 июня. В этом году четыре площадки фестиваля будут работать: в Государственном историческом музее, музее Победы на Поклонной горе, Историко-мемориальном музее "Пресня" и Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Экспозиция в Государственном историческом музее расскажет о народах и культурах, с которыми встретились русские моряки во главе с Иваном Крузенштерном в ходе первой кругосветной экспедиции, которая отправилась в путь в 1803 году.

На фоне декораций, имитирующих убранство традиционных жилищ острова Нуку-Хива (самый крупный атолл архипелага Маркизских островов во Французской Полинезии), Японских островов и так называемой "Русской Америки", будут представлены оригинальные и реконструированные экспонаты и костюмы.

В музее Победы на Поклонной горе откроется выставка, посвященная Афганской войне 1979–1989 годов. Посетители увидят образцы вооружения, комплекты бронезащиты, униформу и снаряжение, позволяющие понять, что нового появилось в Советской армии за годы войны.

Площадка будет состоять из двух зон. В первой расположится советский военный лагерь, где представят армейский реквизит, технику и вооружение. Реконструкторы покажут посетителям, как работать с дальномерной шкалой оптики, составлять схему наблюдения. Все желающие смогут рассмотреть пулемет "ДШК", автоматический гранатомет АГС-17 и автотехнику типа ГАЗ-66 с зенитным орудием.

По соседству установят несколько армейских палаток, где находится коммутатор, полевые телефоны, радиостанции типа Р-105М и Р-108М, стол с документацией командира. Там продемонстрируют солдатский быт: складные армейские кровати, предметы личного пользования, радиоприемник.

На импровизированном полигоне посетители смогут попробовать свои силы в "разминировании". Реконструкторы покажут, как работать с миноискателем.

Во второй зоне все желающие смогут познакомиться с бытом простых афганцев. Так, гостям фестиваля предложат посетить дукан (в Афганистане это частная торговая лавка) и увидеть там аутентичные вещи: одеяло-пату, шапку-пуштунку, четки, украшения, а также увидеть предметы роскоши тех лет (электронные часы, видеомагнитофоны, импортные аудиомагнитофоны и многое другое).

В Историко-мемориальном музее "Пресня" откроется выставка "Техника молодежи". Посетители интерактивной выставки поиграют на ретрокомпьютере в популярные игры времен перестройки: "диггер", "тетрис", Xonix и многие другие.

Также гости послушают музыку прошлого на виниловых пластинках, познакомятся с полным циклом создания фотографии в старом фотоателье. А на специальном стенде попробуют выполнить план по электрификации всей страны.

Во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства пройдет выставка, рассказывающая о быте женщин эпохи модерна. В экспозиции представлены 100 предметов женских аксессуаров, некоторые из них достаточно редкие: корсеты фирмы Абрамсона, испанские камисоли, голландские броши, французские туфельки и бельгийские веера.

Кроме того, в этом году в историческом празднике примут участие тысячи реконструкторов из 14 стран мира, в том числе из Италии, Великобритании, Турции и Франции. Вместе они воссоздадут свыше 30 различных исторических эпох – от Античности до Советского времени – на 43 площадках: проведут рыцарские турниры, экскурсии и мастер-классы.

Одним из самых ярких событий фестиваля станет Турнир святого Георгия. Он пройдет в Коломенском с 12 по 16 июня. На турнир съедутся рыцари-реконструкторы из России, Белоруссии, Германии, Австралии, Франции, Великобритании и Канады.

Ранее международный фестиваль "Времена и эпохи" подвел итоги конкурса исторических проектов. Из 214 заявок жюри выбрало 20 самых интересных. В списке финалистов – участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Самары, Ростова-на-Дону, Иерусалима и других городов. С 7 по 16 июня у финалистов будет шанс получить 1 миллион рублей на претворение в жизнь своих планов. Выберут девять победителей.