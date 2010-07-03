В финал конкурса "Времена и эпохи" вышли 20 исторических проектов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Международный фестиваль "Времена и эпохи" подвел итоги конкурса исторических проектов. Из 214 заявок жюри выбрало 20 самых интересных, сообщает пресс-служба организатора.

В список финалистов попали участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Севастополя, Самары, Ростова-на-Дону, Озерска, Костромы, Пензы, Павловского Посада, Минусинска и Иерусалима. Конкурс пройдет с 7 по 16 июня, у финалистов будет шанс получить миллион рублей на претворение в жизнь своих планов. Всего в фестивале будет девять победителей.

Среди проектов финалистов – идеи, затрагивающие разнообразные исторические эпохи, темы и направления. Например, москвичка Дарья Радченко готова заняться разработкой научно-популярного онлайн-справочника по тканям XVI-XVII веков. А Андрей Купченков из Пензы мечтает открыть мастерскую по изготовлению деревянных колес, какими они были с древности и до XX века.

Москвич Юрий Ионов желает открыть аутентичную мастерскую столяра-плотника XIII-XIV веков. Вера Тишкина из Озерска хочет реконструировать процесс добычи жильного золота на Урале.

Социально-значимый проект под названием "Прикосновение к Красоте" предложил Герман Погосян из Москвы. Его идея – создать на базе школы-интерната для слепых и слабовидящих детей во Владимире музей-коллекцию скульптурных репродукций "Культуры мира" (композиций, которые можно будет потрогать).

Самые масштабные проекты, предложенные на конкурс "Времен и эпох", предполагают создание новых фестивалей исторической реконструкции. "Ожившие страницы истории" – проект Надежды Овсянниковой из Самары. Это фестиваль к 101-летию противостояния советской власти и Комитета членов учредительного собрания в Самарской губернии.

Конкурс исторических проектов фестиваля проводится в третий раз. Первый этап состоялся в марте и апреле 2019 года.