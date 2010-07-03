Фестиваль "Времена и эпохи" вернется в Москву в июне

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Международный фестиваль "Времена и эпохи" пройдет в столице с 7 по 16 июня. Об этом сообщает оргкомитет "Московских сезонов".

По словам организаторов, в этом году в историческом празднике примут участие тысячи реконструкторов из 14 стран мира, в том числе из Италии, Великобритании, Турции и Франции. Вместе они воссоздадут свыше 30 различных исторических эпох – от Античности до Советского времени – на 43 площадках: проведут рыцарские турниры, экскурсии и мастер-классы.

У памятника Сергею Есенину на Тверском бульваре расположится дворец османского паши XVI–XVII веков. Через ширму гости смогут не только увидеть его гарем, но и послушать стихи в цветочном саду. А на турецком базаре посетителей окутает пряный запах специй. На площадке по соседству пригласят присоединиться к торговым караванам арабских купцов, которые прошли по великому шелковому пути от Египта до Новгорода.

Ожившая картина повседневной жизни московского царства при Иване Грозном развернется на Бульварном кольце – от Покровского до Яузского бульвара. Там посетители смогут сделать оттиск листа из "Азбуки" на старинном печатном стане, понаблюдают за чеканкой денег в монетном дворе и даже казнью на лобном месте.

А на Гоголевском бульваре воссоздадут атмосферу Первой мировой войны. Побывав в походном лагере, гости увидят представителей "Тройственного союза" и "Антанты". Солдаты поведают фронтовые истории, покажут, как готовили еду на передовой, а также научат все желающих приемам штыкового боя.

Площадка, посвященная Гражданской войне, разместится на Гоголевском бульваре. В лагере красноармейцев гостям предложат пройти курс молодого бойца, а в лагере белых познакомят с "цветными частями" и научат отличать "Корниловца" от "Алексеевца". Центральным объектом площадки станет ходовая копия бронеавтомобиля "Фиат-Ижора" образца 1917 года.

Всех, кто интересуется кораблестроением, приглашают побывать на Пречистенской, Москворецкой и Кремлевской набережных, где реконструкторы расскажут о развитии парусного и парового флота. У москвичей и гостей столицы будет шанс в деталях рассмотреть внутреннее устройство парусных судов, броненосцев и подводных лодок. Вдоль набережной установят перископы с объемными изображениями кораблей. Там же будет работать школа моряка, где обучат работе с парусом и познакомят с индийскими торговцами XVIII столетия.

Одним из самых ярких событий фестиваля станет Турнир святого Георгия. Он пройдет в Коломенском с 12 по 16 июня. На турнир съедутся рыцари-реконструкторы из России, Белоруссии, Германии, Австралии, Франции, Великобритании и Канады.

Отмечается, что в этом году "Времена и Эпохи" были награждены международной премией Global Eventex Awards в номинации "Фестиваль". В событийной индустрии эту премию сравнивают с "Оскаром" и "Эмми". На конкурс подали 331 заявку более чем из 40 стран.

Ранее международный фестиваль "Времена и эпохи" подвел итоги конкурса исторических проектов. Из 214 заявок жюри выбрало 20 самых интересных. В списке финалистов – участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Самары, Ростова-на-Дону, Иерусалима и других городов. С 7 по 16 июня у финалистов будет шанс получить 1 миллион рублей на претворение в жизнь своих планов. Выберут девять победителей.

Проекты, вышедшие в финал конкурса, затрагивают различные исторические эпохи, темы и направления. В частности, Дарья Радченко из Москвы готова заняться разработкой научно-популярного онлайн-справочника по тканям XVI–XVII веков, а житель Пензы Андрей Купченков мечтает открыть мастерскую по изготовлению деревянных колес.