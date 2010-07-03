Копии средневекового стрелкового оружия представят на выставке в "Зарядье"

В столичном парке "Зарядье" в воскресенье, 21 апреля, откроется выставка "Крепостная артиллерия Московского царства XV-XVII веков", на которой представят семь точных копий средневекового стрелкового оружия, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что размер и масса копий полностью соответствуют историческим оригиналам.
"Постоянная экспозиция откроется в Китайгородской стене, расположенной недалеко от концертного зала "Зарядье" по адресу: Китайгородский проезд, дом 2", – говорится в сообщении.
Модели пушек были изготовлены из дерева и металла по чертежам участника фестиваля "Времена и эпохи" художника-реконструктора Вячеслава Белоглазова. Экспозицию сопроводят аудиозаписи, на которых можно услышать записи разговоров жителей, лай собак, скрип телег, ружейные и пушечные выстрелы, военные команды.
На открытии выставки пройдет парад реконструкторов. Также посетителей ждут лекции и мастер-класс по военной истории XVII века, которые организуют на территории Китайгородской стены.
Открытие выставки приурочено к Дням исторического и культурного наследия, которые проходят в столице с 18 апреля по 31 мая.
Ранее глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов отметил, что число памятников, включенных в программу Дней исторического наследия, выросло в 6,5 раза. По его словам, горожане получат шанс посетить с гидом Дом Пашкова, особняк Шехтеля на Большой Садовой, гостиницы "Националь" и "Ленинградская". В рамках акции в апреле и мае проведут в общей сложности более 400 бесплатных мероприятий, уточнил Емельянов.
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