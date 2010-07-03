Более 400 мероприятий проведут в Москве в Дни исторического наследия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Дни исторического наследия в столице пройдет более 400 различных мероприятий. Об этом сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он напомнил, что в этом году Дни исторического и культурного наследия организуют уже в 19-й раз. По словам Емельянова, для москвичей и гостей города подготовили свыше 400 бесплатных мероприятий, например, пешеходные экскурсии, лекции и мастер-классы. Посетить их можно будет с 18 апреля по 31 мая.

Как подчеркнул глава Мосгорнаследия, число памятников, включенных в программу Дней исторического наследия этой весной, выросло в 6,5 раза. В частности, у горожан появится возможность осмотреть с гидом Дом Пашкова, особняк Шехтеля на Большой Садовой, гостиницы "Националь", "Украина" и "Ленинградская".

Особые тематические дни посвятят театру, авангарду, ВДНХ, промышленной архитектуре, столичному транспорту и детям.

Ранее сообщалось, что до конца года в Москве отреставрируют около 200 памятников архитектуры. Как уточнил Алексей Емельянов, завершить работы планируют в павильоне "Грот" усадьбы "Кусково", в усадьбе Ростопчина на Большой Лубянке. В мае специалисты приступят к реставрации усадьбы Баташева. Идут работы в Политехническом музее и "Доме с атлантами" на Солянке.