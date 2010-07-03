Более тысячи бесплатных экскурсий подготовили для фестиваля "Времена и эпохи"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столице для фестиваля "Времена и эпохи" подготовили более тысячи бесплатных экскурсий. Площадки фестиваля будут открыты с 7 по 16 июня, передает портал мэра и правительства Москвы.
Экскурсантов познакомят с культурой и традициями народов мира в разные исторические эпохи. Экскурсии проведут участники клубов реконструкции: историки-любители, медиевисты, знатоки в области средневекового вооружения.
"Гости пройдут более чем по 20 площадкам фестиваля. Им не только расскажут об интересных фактах из разных периодов мировой истории, но и наглядно продемонстрируют быт людей того или иного времени, особенности их одежды, поведения в обществе", – сообщили в пресс-службе организаторов фестиваля.
Каждая из пешеходных прогулок рассчитана на 15 человек. Чтобы попасть на экскурсию, нужно зарегистрироваться на сайте, там же опубликовано время проведения каждой экскурсии. Также запись в группы будет открыта и на площадках фестиваля возле информационных стендов.
Музей Победы впервые станет площадкой фестиваля "Времена и эпохи". Локация фестиваля будет посвящена участию советской армии в войне в Афганистане.
"Это наш город": в столице пройдет фестиваль "Времена и эпохи"
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