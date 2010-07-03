Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Музей Победы впервые станет площадкой фестиваля "Времена и эпохи", который пройдет в столице с 7 по 16 июня, передает Агентство "Москва".

Локация фестиваля будет посвящена участию советской армии в войне на территории Афганистана, рассказали в пресс-службе музея.

Там можно будет посмотреть укрепленный наблюдательный пункт со средствами наблюдения, пулеметом и гранатометом.

На площадке также расположится выставка образцов вооружения, снаряжения, униформы и солдатского быта.

Фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи" пройдет на 43 площадках. На праздник приедут участники из разных регионов России и десятков стран мира.

Они воссоздадут свыше 30 различных исторических эпох – от Античности до Советского времени, а также проведут рыцарские турниры, экскурсии и мастер-классы.