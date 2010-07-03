Парк "Красная Пресня" на три дня превратится в маленькую Турцию

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С 14 по 16 июня в парке "Красная Пресня" пройдет уже традиционный фестиваль Турции: культуру и традиции этой страны москвичам представят более 150 участников – певцов, танцоров, поваров и ремесленников.

Третий год подряд у жителей и гостей столицы есть возможность окунуться в потрясающую атмосферу восточной сказки. На три дня территория парка "Красная Пресня" станет Турцией в миниатюре, где будут воссозданы главные архитектурные достопримечательности, представлены самые привлекательные туристические места, легендарные традиции, ремесла и искусство.

Фестиваль откроется в полдень 14 июня. Ежедневно с 12:00 до 21:00 гостей будет ждать масштабная развлекательная программа, знакомство с историей и культурой Турции, призы и подарки. Здесь каждый найдет себе занятие по вкусу: можно будет попробовать турецкую кухню, услышать выступления известных артистов, посетить "Деревню ремесел", сфотографироваться в корзине воздушного шара и стать свидетелем состязания по масляной борьбе, поиграть в популярные настольные игры, купить аутентичные товары и сувениры на Гранд-базаре, а также выиграть в мегаквесте одну из 100 поездок в Турцию! Особую анимационную программу приготовили для маленьких гостей.

Фестиваль – это возможность совершить увлекательное путешествие по стране благодаря невероятным арт-объектам, разместившимся на территории парка. Маршруты каждого года фестиваля Турции уникальны: благодаря реалистичным декорациям здесь можно будет увидеть потрясающие достопримечательности Стамбула в миниатюре – дворец Топкапы, подвесной мост через Босфорский пролив и Девичью башню. Будут здесь и знаменитые во всем мире воздушные шары Каппадокии. Особое место на фестивале займет копия уникального древнего сооружения – акведука в Аспендосе, одном из главных античных городов средиземноморского побережья (в Анталье 2019 год проходит под знаком Аспендоса).

Одно из ключевых событий фестиваля – мегаквест: он дает участникам возможность в игровой форме познакомиться со страной, побывать на максимальном количестве площадок фестиваля, а главное – шанс выиграть путевку в Турцию! Призовой фонд впечатляет – 100 путевок в лучшие отели.

Насыщенная программа мастер-классов позволит гостям фестиваля полностью погрузиться в жизнь и культуру страны. Здесь всех желающих научат искусству рисования на воде эбру и ювелирному искусству. В "Деревне ремесел" посетители познакомятся с древнейшими турецкими специальностями – работой мастеров стеклодувного, гончарного и кожевенного дела.

Ежедневно можно будет стать свидетелем уникальных поединков по масляной борьбе. Эта древняя национальная боевая культура в Турции по популярности уступает разве что футболу и собирает стадионы. Тела борцов перед состязанием обильно смазываются оливковым маслом, так что победить "скользкого соперника" становится совсем не просто – тут требуется и сила, и ловкость, что делает зрелище поистине захватывающим.

Любителей активного отдыха ожидает множество спортивных активностей, а тех, кто предпочитает интеллектуальный спорт, – настольные игры. Маленьких гостей фестиваля в этом году ждет восхитительный леголенд! Много радости детям подарит и твистинг – моделирование фигур из воздушных шаров.

Большая зона будет посвящена турецкой кухне. Рестораны предложат традиционные национальные блюда и, конечно же, турецкие сладости и напитки. Гости смогут попробовать барашка на вертеле, выпить настоящий турецкий чай или кофе и погадать на кофейной гуще.

Унести с собой можно не только яркие воспоминания. На центральной улице расположится Гранд-базар, завораживающий пьянящими ароматами и яркими красками восточного мира. Здесь можно будет купить турецкие сладости, керамику ручной работы, оригинальную посуду, качественный текстиль, ароматные специи и сувениры.

Посетителям фестиваля больше не придется часами листать туристические проспекты или рассматривать фото в интернете, выбирая место для идеального отдыха. В парке их ждет увлекательный гид по туристическим маршрутам Турции, где представлены регионы: Стамбул, Анталья, Аланья, Кемер, Каппадокия, Испарта, Бурдур, Белек и многие другие. Тех, кто не устоит перед соблазнительной перспективой отдыха, ждет Travel Market, где можно будет получить профессиональную консультацию, приобрести тур или забронировать отель по привлекательной цене.

А на главной сцене в режиме нон-стоп будут проходить концертная и шоу-программа. Здесь выступят самые яркие артисты и коллективы из Турции, ставшие воплощением духа и национальной культуры страны: Военный оркестр янычар и исполнители российской популярной музыки.