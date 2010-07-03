Израиль испытал в Сирии высокоточную ракету – СМИ

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Издание Telepolis рассказало о разработанных в Израиле новых сверхзвуковых ракетах "воздух – земля" Rampage. Они, предположительно, недосягаемы для российских комплексов С-300.

Отмечается, что новые ракеты применили на минувшей неделе, когда произошел удар по сирийской провинции Хама. В самом Израиле ракеты рассматривают как следствие размещения РФ в Сирии С-300.

Ракеты Rampage представили в июне 2018 года. В длину одна ракета достигает 4,5 метра. Каждая из них весит 570 килограммов и имеет дальность полета до 150 километров.

Предназначение ракет связано с атакой целей, защищенных средствами ПВО, и поражением подземных бункеров. При этом у ракеты две боеголовки, способные взрываться поочередно.

Автор материала подчеркивает, что России придется показать действенность комплексов С-400, которые, по его словам, размещены в Сирии.

Ранее сирийские ПВО перехватили израильские ракеты. Тем не менее трое военных пострадали, также были разрушены несколько зданий.