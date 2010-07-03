ПВО Сирии перехватили израильские ракеты

Авиация Израиля нанесла удар по позициям армии Сирийской Арабской Республики в провинции Хама. При этом отмечается, что силы ПВО смогли перехватить выпущенные ракеты, передает РИА Новости.

Тем не менее в результате трое военных пострадали, также были разрушены несколько зданий. Указывается, что удары были нанесены из воздушного пространства Ливана в сторону города Масьяф.

Последний раз Израиль атаковал Сирию в 28 марта. Тогда его целью были иранские подразделения на территории страны, которые помогают правительству бороться с боевиками.

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари ранее заявил, что в случае повторения авианалетов Дамаск может ответить ударом по аэропорту Тель-Авива.

Израиль неоднократно указывал, что намерен противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества с враждебным еврейскому государству движением "Хезболла".