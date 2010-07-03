Госдеп назвал "совершенно различными" ситуации с Голанами и Крымом

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Госсекретарь США Майкл Помпео считает невозможным сравнивать ситуацию с Израилем и Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Россией.

На слушаниях в одном из комитета Сената США его попросили изложить мнение дипломатии о наличии параллелей между двумя территориальными спорами.

"Эти ситуации совершенно различны", – приводит слова главы Госдепартамента РИА Новости.

По его словам, Израиль получил Голанские высоты, "чтобы продолжать защищать себя", тогда как Россия якобы "отняла землю у народа, который не представлял для нее никакой угрозы".

Спросивший об этом сенатор-демократ Дик Дурбин указал, что земли, занятые в результате военных действий, по международным нормам считаются оккупированными.

Помпео ответил, что "это вопрос практической политики". Тогда Дурбин указал, что по такой логике США могли бы забрать себе Ирак после вторжения Саддама Хусейна в Кувейт.

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари ранее предложил США в ответ на признание суверенитета Израиля над Голанами отдать еврейскому государству несколько штатов.