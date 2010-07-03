Иран включил ВС США в список террористических организаций

Иран включил Вооруженные Силы США в свой список террористических организаций. Соответствующее решение принял Высший совет национальной безопасности ИРИ, сообщает в понедельник, 8 апреля, телеканал Press TV на своей странице в Twitter.
Ранее в этот день президент США Дональд Трамп объявил о решении внести Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций, уточняет ТАСС.
Вместе с тем в Пентагоне и ЦРУ не поддержали данное решение. В ведомствах указывали, что данный шаг не окажет давление на ИРИ, однако может негативно сказаться на отношении к американским военным в регионе.
Отношения между США и Ираном обострились после решения Дональда Трампа выйти из всеобъемлющего совместного плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Кроме того, Вашингтон восстановил санкции против Ирана, касающиеся важнейших секторов экономики страны, в том числе энергетики и нефтехимии.
Тогда же госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон готов оказать беспрецедентное давление на ИРИ, включающее самый жесткий в истории режим санкций. По мнению американских властей, выбранный Ираном политический курс является неприемлемым.
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