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07:30

США пригрозили противникам возвращения Гуаидо в Венесуэлу

политика за рубежом

07:30

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Фото: Zuma/TASS

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что попытки помешать возвращению оппозиционера Хуана Гуаидо в Венесуэлу вызовут активное противодействие США и международного сообщества.

"Любые угрозы или действия, направленные против его безопасного возвращения, столкнутся с решительным и значительным ответом", – написал Болтон в Twitter.

3 марта провозгласивший себя президентом Гуаидо сообщил в Twitter, что в понедельник, 4 марта планирует вернуться в Венесуэлу. "Если режим осмелится схватить меня, это будет одной из его последних ошибок", – сказал Гуаидо.

Верховный суд Венесуэлы запретил политику выезжать из страны, однако ему удалось сбежать. В течение недели он посетил Колумбию, Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор.

В то же время парламент Венесуэлы, контролируемый оппозицией, разрешил Гуаидо находиться за пределами республики "более пяти дней с 23 февраля".

10 января переизбранный на досрочных выборах в мае 2018 года Николас Мадуро вступил в должность главы государства. 23 января на демонстрации против этого в Каракасе глава парламента Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Его поддержали США, Канада, Израиль, а также ряд государств Латинской Америки и Европы. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном. Сторону президента страны заняли Куба, Турция, Россия, Сирия и Иран.

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