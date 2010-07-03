США пригрозили противникам возвращения Гуаидо в Венесуэлу

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что попытки помешать возвращению оппозиционера Хуана Гуаидо в Венесуэлу вызовут активное противодействие США и международного сообщества.
"Любые угрозы или действия, направленные против его безопасного возвращения, столкнутся с решительным и значительным ответом", – написал Болтон в Twitter.
3 марта провозгласивший себя президентом Гуаидо сообщил в Twitter, что в понедельник, 4 марта планирует вернуться в Венесуэлу. "Если режим осмелится схватить меня, это будет одной из его последних ошибок", – сказал Гуаидо.
Верховный суд Венесуэлы запретил политику выезжать из страны, однако ему удалось сбежать. В течение недели он посетил Колумбию, Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор.
В то же время парламент Венесуэлы, контролируемый оппозицией, разрешил Гуаидо находиться за пределами республики "более пяти дней с 23 февраля".
10 января переизбранный на досрочных выборах в мае 2018 года Николас Мадуро вступил в должность главы государства. 23 января на демонстрации против этого в Каракасе глава парламента Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.
Его поддержали США, Канада, Израиль, а также ряд государств Латинской Америки и Европы. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном. Сторону президента страны заняли Куба, Турция, Россия, Сирия и Иран.
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