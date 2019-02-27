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02:58

США проигнорировали предложенное РФ мирное заявление по Венесуэле

политика за рубежом

02:58

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Фото: Zuma/TASS

Спецпредставитель президента США по Венесуэле Эллиотт Абрамс проигнорировал предложение России о принятии мирного заявления по ситуации в Боливарианской республике.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал, что Совет Безопасности ООН единогласно поддержал предложение делегации США для прессы по событиям в Гаити.

В нем, в частности, говорилось, что "члены Совета Безопасности выражают озабоченность жестокими демонстрациями и гибелью невинных гражданских лиц", передает РИА Новости.

После этого Небензя предложил американским коллегам принять "в качестве заявления председателя Совета Безопасности аналогичный текст по отношению к Венесуэле".

При этом он подчеркнул, что данное заявление "касается практически идентичной ситуации, разница лишь в том, что в случае с Гаити Вашингтон пока занял сторону законной власти".

В ответном слове Абрамс раскритиковал поведение России по ситуации в Венесуэле, а также обвинил Москву в преследовании финансовых целей и попытках "вернуть вложенные деньги".

Постпред России призвал США немедленно разблокировать счета Венесуэлы вместо "лицемерных попыток" оказать гуманитарную помощь, больше похожих на "насильственное кормление".

Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортос ранее заявил, что США под видом гуманитарной помощи поставляют в страну испорченные продукты и просроченные медикаменты.

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политика за рубежом

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