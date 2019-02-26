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09:09

Посол Венесуэлы рассказал о просроченных еде и лекарствах в гумконвое США

политика

09:09

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Фото: ТАСС/EPA/Deibison Torrado

США под видом гуманитарной помощи поставляют в Венесуэлу испорченные продукты питания и просроченные медикаменты, непригодные для использования. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортос.

Дипломат указал, что Каракас не воспринимает грузы, которые поставляют США и их сателлиты, как гуманитарную помощь. Он также выразил удивление, что гумкомвой не проверила ни одна организация, как это принято в международной практике.

По его мнению, действия США обусловлены желанием создать на венесуэльской границе напряженную ситуацию и получить повод для военной интервенции.

Ранее аналогичную точку зрения высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что американские власти под прикрытием гумконвоя готовят провокации с жертвами на венесуэльской границе. Это даст Вашингтону повод для вмешательства в венесуэльский конфликт.

Последние несколько лет в Венесуэле продолжается острый социально-экономический кризис, сопровождающийся инфляцией, нехваткой продовольствия и медикаментов. Оппозиция возлагает вину за ситуацию в стране на правительство Николаса Мадуро.

Массовые антиправительственные выступления начались 21 января. Воспользовавшись ситуаций, спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали власти США, а также многие государства Южной Америки.

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