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12:21

Пушков предрек Мадуро новые испытания на прочность

политика

12:21

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Противники действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро продолжат испытывать его на прочность. В этом уверен российский сенатор Алексей Пушков.

В своем микроблоге в Twitter представитель Совета Федерации написал, что лидера Венесуэлы в мире недооценивают.

"Попытка прорвать границу Венесуэлы посредством "гуманитарной помощи" провалилась. Власть Мадуро выглядит прочнее, чем могло показаться, а армия надежнее, чем рассчитывали его противники", – отметил Пушков, добавив, что недавние события были лишь первыми раундами.

23 февраля оппозиция пыталась доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь, которую официальные власти категорически не намерены принимать. Президент страны объявил, что полностью закрывает наземную границу с Бразилией, а также рассматривает возможность закрытия границы с Колумбией после разрыва дипотношений.

Около месяца назад спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 объявил себя главой государства на период действия временного правительства. Его поддержали США и ряд других стран. Россия и Китай оказались в числе тех, кто встал на сторону Николаса Мадуро.

политика

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