Пушков предрек Мадуро новые испытания на прочность

Противники действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро продолжат испытывать его на прочность. В этом уверен российский сенатор Алексей Пушков.
В своем микроблоге в Twitter представитель Совета Федерации написал, что лидера Венесуэлы в мире недооценивают.
"Попытка прорвать границу Венесуэлы посредством "гуманитарной помощи" провалилась. Власть Мадуро выглядит прочнее, чем могло показаться, а армия надежнее, чем рассчитывали его противники", – отметил Пушков, добавив, что недавние события были лишь первыми раундами.
23 февраля оппозиция пыталась доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь, которую официальные власти категорически не намерены принимать. Президент страны объявил, что полностью закрывает наземную границу с Бразилией, а также рассматривает возможность закрытия границы с Колумбией после разрыва дипотношений.
Около месяца назад спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 объявил себя главой государства на период действия временного правительства. Его поддержали США и ряд других стран. Россия и Китай оказались в числе тех, кто встал на сторону Николаса Мадуро.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.