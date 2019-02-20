Президент Венесуэлы предложил Гуаидо объявить выборы в стране

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Николас Мадуро призвал оппозиционера Хуана Гуаидо объявить выборы в стране, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Выступая перед выпускниками медицинского университета, Мадуро посоветовал спикеру оппозиционного парламента созвать новые выборы, чтобы "его там скинули голосованием".

23 января Хуан Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства.

США признали его в этом статусе и потребовали от Мадуро не допускать силовых действий против оппозиции. Более 20 европейских стран признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы, который должен объявить о проведении в стране новых выборов.

Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

Лидер Венесуэлы пообещал, что страна закупит современные системы противовоздушной и противоракетной обороны, а американской империи придется дорого заплатить, если она "посмеет коснуться венесуэльской земли".

Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.