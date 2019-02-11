Венесуэла модернизирует системы воздушной и ракетной обороны

Венесуэла закупит современные системы противовоздушной и противоракетной обороны, заявил Николас Мадуро на открытии учений "Ангостура-200", передает ТАСС.
Президент пообещал солдатам и ополченцам, что у Венесуэлы будет самое продвинутое вооружение, от комплексов "Игла" до самых последних ракет.
Лидер Венесуэлы подчеркнул, что американской империи придется дорого заплатить, если она "посмеет коснуться венесуэльской земли".
Учения в честь 200-летия Ангостурского конгресса, на котором была провозглашена независимость Венесуэлы, начались в воскресенье в штате Миранда и продлятся до 15 февраля. Они пройдут на фоне политического кризиса в стране и заявлений Вашингтона о том, что военное вмешательство в ситуацию в стране не исключается.
В конце января лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. США и Европарламент признали его в этом статусе.
Президент России Владимир Путин выразил поддержку действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Действующего главу Венесуэлы также поддерживают Мексика, Куба, Боливия и Турция.
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