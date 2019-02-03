Трамп допустил ввод войск в Венесуэлу

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может задействовать свои вооруженные силы в Венесуэле. Об этом он заявил в воскресенье в интервью телеканалу CBS, передает ТАСС.

При этом Трамп не стал обсуждать этот вопрос с журналистом. Также он рассказал, что несколько месяцев назад президент Венесуэлы Николас Мадуро запросил встречу с Трампом, но американский лидер отказал ему.

В конце января лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. США и Европарламент признали Гуаидо в этом статусе. В Кремле заявили, что не планируют вступать в контакт с лидером венесуэльской оппозиции и считают президентом Николаса Мадуро.

Ранее Гуаидо заявил, что смена власти в стране пойдет на пользу России и Китаю.