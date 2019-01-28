У Москвы не было и не планируется контактов с Гуаидо − Песков

У Москвы не было контактов со спикером парламента Венесуэлы Хуаном Гуаидо, объявившим себя и.о. президента этой страны. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля также уточнил, что Москва не планирует вступать в контакт с лидером венесуэльской оппозиции. "Насколько мне известно, каких-то планов на этот счет нет", − цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее директор Латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин также подчеркнул, что Россия не контактировала и не планирует контактировать с Гуайдо.
23 января на митинге в Каракасе Хуан Гуаидо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. В ответ действующий глава государства Николас Мадуро назвал политика "марионеткой США".
Гуаидо поддержали США, Канада, большинство государств Латинской Америки, Израиль и Грузия. Сторону Мадуро приняли Мексика, Куба, Боливия, Турция и Россия. При этом Дмитрий Песков опроверг информацию об отправке в Венесуэлу 400 российских бойцов, которым якобы поручили охранять Мадуро.
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