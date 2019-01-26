Захарова оценила заявления Франции, ФРГ и Испании о готовности признания Гуайдо

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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала заявления Парижа, Мадрида и Берлина о возможности признания президентом Венесуэлы оппозиционного политика Хуана Гуайдо.

"Заявления делаются не только идентичные, но даже в одно и то же время", – написала официальный представитель МИД РФ в Facebook.

О возможности признать Гуайдо президентом Венесуэлы ранее заявили президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Испании Педро Санчес и заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.

23 января во время демонстрации против президента Николаса Мадуро в Каракасе лидер оппозиционного парламента Венесуэлы, 35-летний Хуан Гуайдо, объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин заявил, что ситуация в Венесуэле является спланированной.

Кроме того, министерство иностранных дел РФ раскритиковало попытки США сформировать альтернативное правительство Венесуэлы и провоцировать дальнейший раскол в обществе. По словам Сергея Рябкова, такое вмешательство является катастрофическим сценарием.

Николас Мадуро решил закрыть венесуэльское посольство и все консульства в США. Помимо этого, политик в очередной раз заявил, что не собирается покидать свой пост. По поводу действий оппозиционера Мадуро сказал, что это нанесет больше вреда самой венесуэльской оппозиции.