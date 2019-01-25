В МИД назвали спланированным политический кризис в Венесуэле

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Ситуация в Венесуэле, где лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, является спланированной. Такое мнение в комментарии RT высказал директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

"Мы видим, что скорое признание самопровозглашенного президента сo стороны тех, кто проживает в Вашингтоне, означает, что развитие всех событий было спланировано и хорошо подготовлено", – сообщил представитель министерства. По его мнению, влияние сторонних организаций ведет "к хаосу и внутреннему расколу страны".

23 января во время многотысячной демонстрации против президента Николаса Мадуро в Каракасе лидер оппозиционного парламента Венесуэлы, 35-летний Хуан Гуайдо, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В этот же день прошли столкновения между демонстрантами и силовиками.

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Гуайдо признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу и Грузия. Россия и Куба к ним не присоединились. МИД России раскритиковал попытки США сформировать альтернативное правительство Венесуэлы и провоцировать дальнейший раскол в обществе. По словам Сергея Рябкова, такое вмешательство является катастрофическим сценарием.

В случае отставки нынешнего главы Мадуро, возникнет вопрос о судьбе инвестиций и займов, которые предоставила Россия. В общей сложности, по подсчетам СМИ, с 2006 года Россией в Венесуэлу инвестировано около 17 миллиардов долларов.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина в беседе с порталом Москва 24 сообщила, что в Венесуэле нет организованных групп туристов из РФ. "Туроператоры практически не отправляют в Венесуэлу туристов уже много лет, так как это небезопасно", – сообщила специалист.