Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:55

В МИД назвали спланированным политический кризис в Венесуэле

политика

10:55

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Zuma

Ситуация в Венесуэле, где лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, является спланированной. Такое мнение в комментарии RT высказал директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

"Мы видим, что скорое признание самопровозглашенного президента сo стороны тех, кто проживает в Вашингтоне, означает, что развитие всех событий было спланировано и хорошо подготовлено", – сообщил представитель министерства. По его мнению, влияние сторонних организаций ведет "к хаосу и внутреннему расколу страны".

23 января во время многотысячной демонстрации против президента Николаса Мадуро в Каракасе лидер оппозиционного парламента Венесуэлы, 35-летний Хуан Гуайдо, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В этот же день прошли столкновения между демонстрантами и силовиками.

В РСТ рассказали о российских туристах в Венесуэле

Гуайдо признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу и Грузия. Россия и Куба к ним не присоединились. МИД России раскритиковал попытки США сформировать альтернативное правительство Венесуэлы и провоцировать дальнейший раскол в обществе. По словам Сергея Рябкова, такое вмешательство является катастрофическим сценарием.

В случае отставки нынешнего главы Мадуро, возникнет вопрос о судьбе инвестиций и займов, которые предоставила Россия. В общей сложности, по подсчетам СМИ, с 2006 года Россией в Венесуэлу инвестировано около 17 миллиардов долларов.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина в беседе с порталом Москва 24 сообщила, что в Венесуэле нет организованных групп туристов из РФ. "Туроператоры практически не отправляют в Венесуэлу туристов уже много лет, так как это небезопасно", – сообщила специалист.

политика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика