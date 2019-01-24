В РСТ рассказали о российских туристах в Венесуэле

В Венесуэле нет организованных групп туристов. Об этом порталу Москва 24 рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
"Туроператоры практически не отправляют в Венесуэлу туристов уже много лет, так как это небезопасно. Даже если появляются заявки, а они периодически появляются, так как люди хотят увидеть водопад Анхель – он самый высокий в мире, высотой около тысячи метров, операторы не рекомендуют ехать. Так как нет организованного туризма, то и отказов никаких нет. Если в Венесуэле и есть хоть какие-то туристы, то наверняка они самостоятельные и их единицы", – пояснила Тюрина.
Эту информацию подтвердил также директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. "Нет организованных туристов, поэтому никакой критической информации в принципе быть не может. Там есть граждане Российской Федерации, но не в статусе организованных туристов", – добавил он.
10 января Николас Мадуро принес присягу в качестве президента Венесуэлы на 2019−2025 годы. При этом США и страны Группы Лимы, за исключением Мексики, заявили, что не признают его полномочия.
23 января во время многотысячной демонстрации против Мадуро в Каракасе лидер оппозиционного парламента Венесуэлы, 35-летний Хуан Гуайдо, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В этот же день прошли столкновения между демонстрантами и силовиками.
Гуайдо признали президентом США, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия и Чили. Россия и Куба к ним не присоединились. При этом российский МИД раскритиковал попытки США сформировать альтернативное правительство Венесуэлы и провоцировать дальнейший раскол в обществе.
24 января в одном из районов города Ла-Гуайра, столицы венесуэльского штата Варгас, полиция начала стрельбу по жилым домам. Сообщается, что в ходе беспорядков в Венесуэле погибли уже восемь человек. Счет пострадавших идет на десятки.
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