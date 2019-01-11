Россия уличила США в посягательстве на независимость Венесуэлы

МИД РФ раскритиковал попытки США сформировать альтернативное правительство Венесуэлы.
"Беззастенчивая линия Вашингтона на антиконституционное формирование альтернативных правительственных структур Венесуэлы, попытки, игнорируя реальность, назначать легитимными одни венесуэльские органы власти и отказывать в этом другим... представляет собой неприкрытое посягательство на суверенитет Венесуэлы", – говорится в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.
В МИД считают, что нельзя провоцировать дальнейший раскол в венесуэльском обществе.
Николас Мадуро принес присягу в качестве президента Венесуэлы на 2019−2025 годы 10 января. Госсекретарь США Майкл Помпео подчеркнул, что Вашингтон введет новые санкции против членов правительства Венесуэлы и их семей. Инаугурацию Мадуро он назвал "узурпацией власти". Помпео пообещал, что Штаты используют "всю свою экономическую и дипломатическую мощь для восстановления демократии в Венесуэле".
В ноябре 2018 года США ввели санкции, блокирующие операции с золотым запасом Венесуэлы. До этого власти Венесуэлы приостановили продажу доллара на валютном рынке из-за введенных против Каракаса санкций США.
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