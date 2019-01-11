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12:00

Россия уличила США в посягательстве на независимость Венесуэлы

политика за рубежом

12:00

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Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

МИД РФ раскритиковал попытки США сформировать альтернативное правительство Венесуэлы.

"Беззастенчивая линия Вашингтона на антиконституционное формирование альтернативных правительственных структур Венесуэлы, попытки, игнорируя реальность, назначать легитимными одни венесуэльские органы власти и отказывать в этом другим... представляет собой неприкрытое посягательство на суверенитет Венесуэлы", – говорится в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД считают, что нельзя провоцировать дальнейший раскол в венесуэльском обществе.

Николас Мадуро принес присягу в качестве президента Венесуэлы на 2019−2025 годы 10 января. Госсекретарь США Майкл Помпео подчеркнул, что Вашингтон введет новые санкции против членов правительства Венесуэлы и их семей. Инаугурацию Мадуро он назвал "узурпацией власти". Помпео пообещал, что Штаты используют "всю свою экономическую и дипломатическую мощь для восстановления демократии в Венесуэле".

В ноябре 2018 года США ввели санкции, блокирующие операции с золотым запасом Венесуэлы. До этого власти Венесуэлы приостановили продажу доллара на валютном рынке из-за введенных против Каракаса санкций США.

политика за рубежом

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