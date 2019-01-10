Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы

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Николас Мадуро принес присягу в качестве президента Венесуэлы на период 2019−2025 годов. Церемония прошла в здании верховного суда страны. Ее транслировали в прямом эфире местного телевидения, передает РИА Новости.

Согласно конституции Венесуэлы, инаугурация должна была состояться перед Национальной ассамблеей. Но парламент, который находится под контролем оппозиции, сейчас отстранен от участия в политической жизни страны. По этой причине церемонию решили перенести в верховный суд.

После принесения присяги на Мадуро надели президентскую ленту и цепь. Главе государства также вручили ключи от саркофага, в котором покоятся останки национального героя Венесуэлы Симона Боливара.

На инаугурации присутствовали глава Кубы Мигель Диас-Канель, президенты Боливии и Сальвадора Эво Моралес и Санчес Серен, а также президент Никарагуа Даниэль Ортега и вице-президент Турции Фуат Октай. Делегацию РФ возглавил зампред Совфеда Ильяс Умаханов. При этом ряд государств, включая США, отказались признавать избрание Мадуро на новый срок.

Как заявил госсекретарь США Майкл Помпео, Вашингтон введет новые санкции против членов правительства Венесуэлы и их семей. Инаугурацию Мадуро он назвал "узурпацией власти".