США введут новые санкции против правительства Венесуэлы

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В Вашингтоне инаугурацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро назвали "узурпацией власти".

Как заявил госсекретарь США Майкл Помпео, Штаты продолжат вводить санкции против членов правительства Венесуэлы и их семей. По версии США, они причастны к нарушениям прав человека, коррупции и подрыве демократии.

"Соединенные Штаты осуждают сегодняшнюю нелегитимную узурпацию власти Мадуро после проведения несвободных и нечестных выборов, проведение которых он назначил 20 мая 2018 года", − цитирует Помпео ТАСС.

Он пообещал, что Штаты используют "всю свою экономическую и дипломатическую мощь для восстановления демократии в Венесуэле". Госсекретарь также выразил поддержку Национальной ассамблее Венесуэлы, которую охарактеризовал как "единственную легитимную ветвь власти" в стране.

По словам Помпео, Вашингтон и дальше будет вводить "визовые ограничения и другие рестрикции против действующих и бывших членов венесуэльского правительства и членов их семей".

В ноябре 2018 года США ввели санкции, призванные блокировать операции с золотым запасом Венесуэлы. Ранее власти Венесуэлы прекратили продажу доллара на валютном рынке из-за введенных против Каракаса санкций США.