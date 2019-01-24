Полиция Венесуэлы открыла огонь по жилым домам

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В одном из районов города Ла-Гуайра, столицы венесуэльского штата Варгас, полиция начала стрельбу по жилым домам, есть раненые.

Об этом сообщил в социальных сетях депутат оппозиционной Национальной ассамблеи Хосе Мануэль Оливарес, передает ТАСС.

По словам Оливареса, полицейские стреляют внутрь жилых домов в районе "10 марта". Сообщается, что в ходе беспорядков в Венесуэле погибли уже 8 человек. Счет пострадавших идет на десятки.

Выступая на митинге в Каракасе в среду, председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства.

Ранее Николас Мадуро заявил, что США пытались совершить государственный переворот в стране, и поэтому Венесуэла разрывает дипломатические и политические отношения с Вашингтоном, всех дипломатов вышлют из страны.