Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

03:37

Полиция Венесуэлы открыла огонь по жилым домам

за рубежом происшествия

03:37

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Zuma/Roman Camacho

В одном из районов города Ла-Гуайра, столицы венесуэльского штата Варгас, полиция начала стрельбу по жилым домам, есть раненые.

Об этом сообщил в социальных сетях депутат оппозиционной Национальной ассамблеи Хосе Мануэль Оливарес, передает ТАСС.

По словам Оливареса, полицейские стреляют внутрь жилых домов в районе "10 марта". Сообщается, что в ходе беспорядков в Венесуэле погибли уже 8 человек. Счет пострадавших идет на десятки.

Выступая на митинге в Каракасе в среду, председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства.

Ранее Николас Мадуро заявил, что США пытались совершить государственный переворот в стране, и поэтому Венесуэла разрывает дипломатические и политические отношения с Вашингтоном, всех дипломатов вышлют из страны.

за рубежом происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика