Мадуро обвинил США в попытке совершить госпереворот в Венесуэле

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Николас Мадуро заявил, что США пытались совершить государственный переворот в Венесуэле, передает РИА Новости.

"Мы объявили, утвердили сегодня, что империалистическое правительство США ведет операцию, чтобы поставить во власть через госпереворот марионетку в Венесуэле в своих интересах", – заявил он.

Мадуро добавил, что "США претендуют на президентство в Венесуэле, это большая безответственность, это экстремистская политика".

Также он заявил, что Венесуэла разрывает дипломатические и политические отношения с Вашингтоном, а всех дипломатов вышлют из страны.

10 января Мадуро принес присягу в качестве президента Венесуэлы на 2019−2025 годы. При этом США и страны Группы Лимы, за исключением Мексики, заявили, что не признают его полномочия.

Вице-президент США Майк Пенс связался с главой оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуаном Гуаидо по телефону и пообещал ему постоянную поддержку со стороны Соединенных Штатов. Пенс призвал Гуаидо достичь единства среди политических групп и похвалил за храбрость.

После этого Мадуро заявил, что Венесуэла полностью пересмотрит отношения с США. Он подчеркнул, что вице-президент США нарушил все правила игры, совершая государственный переворот в Венесуэле.

23 января Дональд Трамп объявил о признании оппозиционера Гуайдо президентом Венесуэлы.

Глава Белого дома напомнил, что в качестве единственной ветви власти, которая была законно избрана народом Венесуэлы, Национальная ассамблея со ссылкой на Конституцию страны объявила Николаса Мадуро незаконным, а пост президента вакантным.

Попытки Вашингтона сформировать альтернативное правительство Венесуэлы раскритиковали в министерстве иностранных дел России.