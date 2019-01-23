Трамп признал Гуаидо президентом Венесуэлы

Дональд Трамп объявил о признании оппозиционного политика Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, сообщает РИА Новости.
Глава Белого дома напомнил, что в качестве единственной ветви власти, которая была законно избрана народом Венесуэлы, Национальная ассамблея со ссылкой на Конституцию страны объявила Николаса Мадуро незаконным, а пост президента вакантным.
Трамп также пообещал, что продолжит использовать весь вес экономической и дипломатической мощи США, чтобы добиваться восстановления демократии в Венесуэле.
Ранее сообщалось, что Трамп рассматривал эту возможность в течение последних недель.
Мадуро принес присягу в качестве президента Венесуэлы на 2019−2025 годы 10 января. При этом США и страны Группы Лимы, за исключением Мексики, заявили, что не признают его полномочия.
Вице-президент США Майк Пенс связался с Гуаидо по телефону и пообещал ему постоянную поддержку со стороны Соединенных Штатов. Пенс призвал Гуаидо достичь единства среди политических групп и похвалил за храбрость. В ответ на это президент Венесуэлы в эфире одного из местных телеканалов пообещал принять политические меры.
После этого Николас Мадуро заявил, что Венесуэла полностью пересмотрит отношения с США. Он подчеркнул, что вице-президент США нарушил все правила игры, совершая государственный переворот в Венесуэле.
МИД России раскритиковал попытки США сформировать альтернативное правительство Венесуэлы и провоцировать дальнейший раскол в обществе.
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