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Николас Мадуро заявил, что Венесуэла полностью пересмотрит отношения с США, передает РИА Новости.

Президента латиноамериканской страны возмутили действия вице-президента США Майка Пенса. Последний связался с главой оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуаном Гуаидо по телефону и пообещал ему постоянную поддержку со стороны Соединенных Штатов.

Пенс призвал Гуаидо достичь единства среди политических групп и похвалил за храбрость. В ответ на это президент Венесуэлы в эфире одного из местных телеканалов пообещал принять политические меры.

Мадуро заявил, что вице-президент США нарушил все правила игры, совершая государственный переворот в Венесуэле.

Ранее МИД России раскритиковал попытки США сформировать альтернативное правительство Венесуэлы и провоцировать дальнейший раскол в обществе.

Николас Мадуро принес присягу в качестве президента Венесуэлы на 2019−2025 годы 10 января.

Госсекретарь США Майкл Помпео подчеркнул, что Вашингтон введет новые санкции против членов правительства Венесуэлы и их семей. Инаугурацию Мадуро он назвал "узурпацией власти".