Трамп в течение суток может признать Гуайдо президентом Венесуэлы

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Дональд Трамп может в течение суток признать спикера парламента Венесуэлы, оппозиционного политика Хуана Гуайдо президентом этой страны вместо Николаса Мадуро, сообщает телеканал CNN.

По данным издания, в Белом доме могут сделать соответствующее формальное объявление в среду, если спикер объявит себя временным главой государства на период действия временного правительства в Венесуэле.

Президент США рассматривал эту возможность в течение последних недель. Помимо этого, в Вашингтоне готовят ужесточение санкций против Венесуэлы, в частности против ее нефтяного сектора.

Мадуро принес присягу в качестве президента Венесуэлы на 2019−2025 годы 10 января. При этом США и страны Группы Лимы, за исключением Мексики, заявили, что не признают его полномочия.

Вице-президент США Майк Пенс связался Гуаидо по телефону и пообещал ему постоянную поддержку со стороны Соединенных Штатов. Пенс призвал Гуаидо достичь единства среди политических групп и похвалил за храбрость. В ответ на это президент Венесуэлы в эфире одного из местных телеканалов пообещал принять политические меры.

После этого Николас Мадуро заявил, что Венесуэла полностью пересмотрит отношения с США. Он подчеркнул, что вице-президент США нарушил все правила игры, совершая государственный переворот в Венесуэле.

Ранее МИД России раскритиковал попытки США сформировать альтернативное правительство Венесуэлы и провоцировать дальнейший раскол в обществе.