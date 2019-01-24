МИД РФ предостерег США от военного вмешательства в дела Венесуэлы

Россия предостерегает США от военного вмешательства в дела Венесуэлы. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал такое вмешательство катастрофическим сценарием.
"Мы считаем, что это было бы катастрофическим сценарием, который сотрясет основы той модели развития, который мы наблюдаем в регионе Латинской Америки", – сказал он в интервью журналу "Международная жизнь".
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо, президента Венесуэлы Николаса Мадуро они не считают законным главой государства. Они призвали не допускать силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".
Статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу и Грузия. Россия и Куба к ним не присоединились.
Российский МИД ранее уже осудил попытки США сформировать альтернативное правительство Венесуэлы и провоцировать дальнейший раскол в обществе. Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов считает, что ситуация в Венесуэле негативно отразится на военно-техническом сотрудничестве с Россией. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал политические силы Венесуэлы начать диалог, чтобы ситуация в стране не стала катастрофической.
24 января в одном из районов города Ла-Гуайра, столицы венесуэльского штата Варгас, полиция начала стрельбу по жилым домам. В ходе беспорядков в Венесуэле погибли восемь человек, есть пострадавшие.
В Венесуэле лидер оппозиции провозгласил себя и.о. президента
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