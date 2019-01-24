Генсек ООН призвал к диалогу в Венесуэле во избежание катастрофы

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал политические силы Венесуэлы начать диалог, чтобы ситуация в стране не стала катастрофической. Об этом сообщает агентство France Presse.

"Мы надеемся, что диалог возможен" – заявил Гутерриш на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. По его словам, это позволит "избежать эскалации, ведущей к конфликту, который стал бы катастрофой для населения страны и региона".

23 января в Каракасе на демонстрации противников президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя и.о. главы государства. После этого в столице Венесуэлы начались ожесточенные столкновения между демонстрантами и силовиками.

США, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия и Чили признали Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Россия и Куба не присоединились к ним. В российском МИД подвергли критике попытки Вашингтона усугубить раскол в Венесуэле, сформировав альтернативное правительство.

В Госдуме отметили, что события в Каракасе негативно скажутся на двустороннем военном сотрудничестве. С 2006 года – на фоне ухудшений отношений Каракаса и Вашингтона – Россия стала основным поставщиком вооружений в Венесуэлу.