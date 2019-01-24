В Госдуме сочли ситуацию в Венесуэле негативной для военного сотрудничества

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Ситуация в Венесуэле, где лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, негативно отразится на военно-техническом сотрудничестве (ВТС) с Россией. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Нестабильность нашего давнего союзника, безусловно, ограничивает их возможности", – цитирует РИА Новости Шаманова. По мнению парламентария, финансовые возможности страны будут снижены.

23 января во время многотысячной демонстрации против президента Николаса Мадуро в Каракасе лидер оппозиционного парламента Венесуэлы, 35-летний Хуан Гуайдо, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В этот же день прошли столкновения между демонстрантами и силовиками, а в четверг столице Венесуэлы происходят ожесточенные столкновения со взрывами.

В Венесуэле лидер оппозиции провозгласил себя и.о. президента

Гуайдо признали США, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия и Чили. Россия и Куба к ним не присоединились. МИД России раскритиковал попытки США сформировать альтернативное правительство Венесуэлы и провоцировать дальнейший раскол в обществе.

Военно-техническое сотрудничество (ВТС) России с Венесуэлой развивается на основе межправительственного соглашения, подписанного в мае 2001 года. С 2006 года Россия стала для Венесуэлы основным поставщиком вооружений. Это произошло на фоне ухудшений отношений Каракаса и Вашингтона. В настоящее время вооруженные силы Венесуэлы почти полностью оснащены российской техникой (кроме транспортной авиации и флота).