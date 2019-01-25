Венесуэла закрывает посольство и все консульства в США

Николас Мадуро решил закрыть венесуэльское посольство и все консульства в США. Об этом президент Венесуэлы объявил во время выступления в Верховном суде, передает ТАСС.
Помимо этого, политик в очередной раз заявил, что не собирается покидать свой пост.
По поводу действий лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя и.о. президента, Мадуро сказал, что это нанесет больше вреда самой венесуэльской оппозиции. Глава Венесуэлы назвал оппозицию "нежизнеспособной".
Николас Мадуро вновь вступил в должность президента 10 января. США и страны Группы Лимы, за исключением Мексики, заявили, что не признают его полномочия. В столице Венесуэлы начались ожесточенные столкновения между демонстрантами и силовиками.
Ранее сообщалось, что Совет безопасности ООН 26 января соберется на внеочередное заседание, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле. На заседании будут выслушаны все мнения, в том числе позиция госсекретаря США Майка Помпео.
Дональд Трамп заявил о признании Гуаидо, а также отметил, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро США не считают законным главой государства.
Статус Гуайдо в качестве временного главы государства, помимо США, признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу и Грузия. Россия и Куба к ним не присоединились.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.