Венесуэла закрывает посольство и все консульства в США

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Николас Мадуро решил закрыть венесуэльское посольство и все консульства в США. Об этом президент Венесуэлы объявил во время выступления в Верховном суде, передает ТАСС.

Помимо этого, политик в очередной раз заявил, что не собирается покидать свой пост.

По поводу действий лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя и.о. президента, Мадуро сказал, что это нанесет больше вреда самой венесуэльской оппозиции. Глава Венесуэлы назвал оппозицию "нежизнеспособной".

Николас Мадуро вновь вступил в должность президента 10 января. США и страны Группы Лимы, за исключением Мексики, заявили, что не признают его полномочия. В столице Венесуэлы начались ожесточенные столкновения между демонстрантами и силовиками.

Ранее сообщалось, что Совет безопасности ООН 26 января соберется на внеочередное заседание, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле. На заседании будут выслушаны все мнения, в том числе позиция госсекретаря США Майка Помпео.

Дональд Трамп заявил о признании Гуаидо, а также отметил, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро США не считают законным главой государства.

Статус Гуайдо в качестве временного главы государства, помимо США, признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу и Грузия. Россия и Куба к ним не присоединились.