Совбез ООН соберется по вопросу Венесуэлы 26 января

Совет безопасности ООН 26 января соберется на внеочередное заседание, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле. Об этом журналистам сообщил постоянный представитель ЮАР при всемирной организации Джери Мэттьюс Матжила.
Он отметил, что на заседании будут выслушаны все мнения, в том числе позиция госсекретаря США Майка Помпео, передает РИА Новости.
Николас Мадуро принес присягу в качестве президента Венесуэлы на 2019−2025 годы 10 января. После этого спикер парламента Венесуэлы, оппозиционный политик Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. В столице Венесуэлы начались ожесточенные столкновения между демонстрантами и силовиками.
Дональд Трамп заявил о признании Гуаидо, а также отметил, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро США не считают законным главой государства. Он призвали не допускать силовых действий против оппозиции. Статус Гуайдо в качестве временного главы государства, помимо США, признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу и Грузия. Россия и Куба к ним не присоединились.
Замглавы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Москва предостерегает США от военного вмешательства в дела Венесуэлы. Он назвал такое вмешательство катастрофическим сценарием.
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