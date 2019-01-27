Присутствие наемников РФ в Венесуэле отвергли в Кремле

Сообщения о направлении в Венесуэлу 400 российских бойцов, которые якобы должны охранять президента Николаса Мадуро, опроверг пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. 27 января он появился в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия 1.
"Да нет, конечно", – сказал Песков, отвечая на вопрос ведущего. Позже он заметил, что "у страха глаза велики".
Ранее ряд зарубежных СМИ написали, что в Венесуэлу прибыли частные военные контрактники из РФ. Сенатор Франц Клинцевич счел это "пропагандистской уткой, придуманной, чтобы привлечь внимание к этой теме".
В начале недели в Каракасе была предпринята попытка мятежа. На нее решилась группа военнослужащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. Затем Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуаидо. Тот призвал жителей столицы и других городов выйти на акции протеста.
Следом Венесуэле прошли массовые антиправительственные митинги. А 23 января Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Его поддержали США, Канада, большинство стран Латинской Америки и несколько других стран.
Сторону Мадуро заняли Мексика, Куба, Боливия, Турция и Россия. 27 января американские дипломаты покинули посольство США в Каракасе.
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