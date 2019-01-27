Дипломаты США покинули посольство в Венесуэле

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Американские дипломаты покинули посольство в Каракасе, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мадуро, он поручил МИД в течение 30 дней начать переговоры с Вашингтоном о создании в обеих странах офисов, которые представляют их интересы. Глава государства пояснил, что такая модель будет аналогичной той, которая год функционировала на Кубе.

Внешнеполитическое ведомство Венесуэлы отмечало, что Каракас и Вашингтон в течение 30 дней будут вести переговоры насчет открытия офисов по взаимным интересам. Если соглашение не будет достигнуто, миссии свою деятельность прекратят, а оба государства назовут организации, которым доверят представлять свои интересы.

Представитель госдепартамента подчеркнул, что США не собираются закрывать посольство в Венесуэле и будут продолжать оценивать ситуацию в стране.

23 января во время многотысячной демонстрации против президента Николаса Мадуро в Каракасе лидер оппозиционного парламента Венесуэлы 35-летний Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В этот же день прошли столкновения между демонстрантами и силовиками.

Гуайдо признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу и Грузия. Франция, Италия, Великобритания объявили о готовности признать его. Россия и Куба к ним не присоединились.

МИД России раскритиковал попытки США сформировать альтернативное правительство Венесуэлы и провоцировать дальнейший раскол в обществе. Постпред при ООН Василий Небензя заявил, что российский власти готовы способствовать стабилизации ситуации в Венесуэле. Он обвинил США в "нечистоплотных играх" и в том, что они заинтересованы в дальнейшей дестабилизации ситуации и смене власти в этой стране.