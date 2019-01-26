Небензя обвинил США в "нечистоплотных играх" по смене власти в Венесуэле

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Постпред при ООН Василий Небензя заявил, что российский власти готовы способствовать стабилизации ситуации в Венесуэле.

"Готовы способствовать тому, чтобы в Венесуэле начался диалог в правовом поле и чтобы ситуация стабилизировалась", – цитирует "Интерфакс" дипломата, который выступил на заседании СБ ООН.

Также Небензя во время выступления обвинил США в "нечистоплотных играх" и в том, что они заинтересованы в дальнейшей дестабилизации ситуации и смене власти в этой стране. Дипломат подчеркнул, что заседание, инициированное США, – это элемент стратегии по смене власти в Венесуэле.

Кроме того, объявил Небензя, имеются доказательства, что американская сторона оказывала давление на кандидатов в президенты Венесуэлы. "На ряд оппозиционных кандидатов оказывалось жесточайшее давление с тем, чтобы они сняли свои кандидатуры и отказались от борьбы за пост президента", – подчеркнул он.

"Завтра на месте Венесуэлы может оказаться любая латиноамериканская страна", – заявил представитель РФ.

США не исключают отправки войск в Венесуэлу

23 января во время многотысячной демонстрации против президента Николаса Мадуро в Каракасе лидер оппозиционного парламента Венесуэлы 35-летний Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В этот же день прошли столкновения между демонстрантами и силовиками.

Гуайдо признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу и Грузия. Россия и Куба к ним не присоединились. МИД России раскритиковал попытки США сформировать альтернативное правительство Венесуэлы и провоцировать дальнейший раскол в обществе.

В СМИ появилась информация, что власти США принимали участие в событиях, которые произошли в Венесуэле, и разрабатывали "секретный план" по поддержке оппозиции. В ночь с 22 на 23 января вице-президент Майк Пенс якобы позвонил лидеру местных оппозиционеров и спикеру парламента страны Хуану Гуайдо и заверил его в поддержке со стороны Вашингтона, если он объявит себя временным главой государства.