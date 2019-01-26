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15:35

СМИ сообщили о "секретном плане" США по Венесуэле

политика за рубежом

15:35

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Фото: ТАСС/EPA/Miguel Gutierrez

Власти США принимали участие в событиях, которые произошли в Венесуэле,и разрабатывали "секретный план" по поддержке оппозиции, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации Дональда Трампа.

Как сообщил собеседник издания, в ночь с 22 на 23 января вице-президент Майк Пенс позвонил лидеру местных оппозиционеров и спикеру парламента страны Хуану Гуайдо и заверил его в поддержке со стороны Вашингтона, если он объявит себя временным главой государства.

Этот звонок, как пишет издание, запустил "секретный план" Белого дома. На следующий день в Венесуэле начались беспорядки, а Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Тут же его признали США, а затем Бразилия, Аргентина, Колумбия, Перу, Чили и ряд других стран. Глава Белого дома заявил о признании Гуайдо, а также отметил, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро США не считают законным главой государства.

Позднее Мадуро решил закрыть венесуэльское посольство и все консульства в США. Помимо этого, политик в очередной раз заявил, что не собирается покидать свой пост.

политика за рубежом

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