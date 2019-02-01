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16:58

Путин обсудил ситуацию в Венесуэле с членами Совета безопасности

политика

16:58

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России обстановку в Венесуэле. В совещании участвовали спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, министры обороны и иностранных дел Сергей Шойгу и Сергей Лавров, главы ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов.

"Обсуждалась ситуация в Венесуэле, снова была отмечена необходимость того, чтобы страна самостоятельно разобралась во внутриполитическом кризисе без какого бы то ни было иностранного вмешательства", – сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее администрация президента России отказалась признавать оппозиционного венесуэльского политика Хуана Гуаидо главой страны. 23 января Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его поддержали США, Канада, Израиль и большинство стран Южной Америки.

Действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро поддерживают Мексика, Куба, Боливия, Турция и Россия. Он назвал случившееся попыткой государственного переворота. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что оппозиция Венесуэлы находится под давлением иностранных политиков. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что российские власти готовы способствовать стабилизации обстановки в Венесуэле.

политика

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