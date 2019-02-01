Путин обсудил ситуацию в Венесуэле с членами Совета безопасности

Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России обстановку в Венесуэле. В совещании участвовали спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, министры обороны и иностранных дел Сергей Шойгу и Сергей Лавров, главы ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов.
"Обсуждалась ситуация в Венесуэле, снова была отмечена необходимость того, чтобы страна самостоятельно разобралась во внутриполитическом кризисе без какого бы то ни было иностранного вмешательства", – сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Ранее администрация президента России отказалась признавать оппозиционного венесуэльского политика Хуана Гуаидо главой страны. 23 января Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его поддержали США, Канада, Израиль и большинство стран Южной Америки.
Действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро поддерживают Мексика, Куба, Боливия, Турция и Россия. Он назвал случившееся попыткой государственного переворота. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что оппозиция Венесуэлы находится под давлением иностранных политиков. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что российские власти готовы способствовать стабилизации обстановки в Венесуэле.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.